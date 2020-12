Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran verwies in einem Interview der Zeitung "Journal du Dimanche" darauf, dass die Infektionen in Frankreich in einigen Regionen wieder zunehmen - insbesondere unter älteren Menschen in ländlichen Gebieten. Der Druck auf Krankenhäuser könnte wieder steigen, mahnte Véran. Die Regierung schließe einen dritten Lockdown nicht aus.