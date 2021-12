In Deutschland sinken die Zahlen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht jedoch von einer deutlich höheren Anzahl an Corona-Neuinfektionen aus, als offiziell ausgewiesen wird. Die tatsächliche Inzidenz seit etwa zwei- bis dreimal so hoch, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Darüber hinaus sehen wir eine deutliche Zunahme der Omikron-Fälle, die uns Sorge macht."