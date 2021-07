"In den USA hat man Mitte Mai angefangen im großen Umfang zu impfen, das heißt, wir müssten eigentlich in diesem Monat die zweiten Impfungen dort vollendet haben. Wir wissen auch, dass man dort dreistellige Zahlen von Herzmuskelerkrankungen gesehen hat, die auch alle so verlaufen sind, dass die Jugendlichen in Krankenhaus mussten. Insofern würde ich sagen, in den nächsten zwei bis drei Wochen müssten wir tatsächlich Daten dazu sehen."