Am 21. Juni sollen in Großbritannien die verbleibenden Corona-Beschränkungen fallen - die Briten freuen sich auf den "Freedom Day". Doch wird er kommen? Montag will die Regierung in London ihre Entscheidung bekanntgeben. Die schon gefallen zu sein scheint, meinen viele Beobachter: Es läuft auf eine Verschiebung um vier Wochen hinaus. Zu groß die Gefahr nach den jüngsten Zahlen, dass sich doch eine dritte Welle aufbaue, die das Gesundheitssystem überlasten könnte, erklärt Devi Sridhar, Professorin für öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh.