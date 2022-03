Für auftretende Langzeitwirkungen einer Corona-Infektion haben sich die Begriffe Long-Covid-Syndrom und Post-Covid-Syndrom etabliert. Eine einhellige, allgemein akzeptierte Definition dazu gibt es bislang nicht. Laut WHO müssen die Beschwerden innerhalb von drei Monaten nach der Infektion auftreten, mindestens zwei Monate andauern und nicht durch eine andere Diagnose erklärbar sein. Verbreitete Symptome sind demnach Erschöpfung, Kurzatmigkeit und kognitive Beeinträchtigungen. Sie können der WHO zufolge von Beginn an oder erst nach dem akuten Stadium der Corona-Infektion auftreten.



Das britische National Institute for Health and Care Excellence unterscheidet: Long Covid - also Beschwerden, die mindestens vier Wochen und Post Covid, also Beschwerden, die wenigstens zwölf Wochen nach der Infektion bestehen. Viele Experten, auch in Deutschland, richten sich danach.