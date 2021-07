Das sehen viele anders. Auch, dass die Menschen an anderen Orten wegen eines großen Sportereignisses zusammenkommen, stehe in Beziehung zu dem Turnier. Zahlen aus England zeigen: Seit Beginn der EM stecken sich überdurchschnittliche viele Männer mit dem Virus an. Vermuteter Auslöser: das gemeinsame Fußballschauen auch abseits der Stadien. Männer seien wegen der Fußball-EM sozial aktiver und hätten so ein 30 Prozent höheres Infektionsrisiko als Frauen.