Trauerbegleiterin Anemone Zeim sagt: "Die Trauer ist eine emotionale Reise. Wir befinden uns aber noch mitten in der Pandemie." Was gerade passiere, könne nicht in wenigen Monaten aufgearbeitet sein. "Die ganze Weltbevölkerung muss in einen Trauerprozess gehen und sich von den Zukunftsplänen der Vergangenheit verabschieden."