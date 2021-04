Die Regierungschefs der Bundesländer haben die Bürger aufgerufen, sich an den Gedenkfeiern für die Todesopfer in der Corona-Pandemie zu beteiligen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten baten darum, am Sonntag an der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Januar initiierten Gedenkaktion #lichtfenster teilzunehmen und von Freitag- bis Sonntagabend Kerzen in die Fenster zu stellen. In einer von allen Landesregierungen verbreiteten Erklärung hieß es: