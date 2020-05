Ein Beatmungsgerät steht neben einem Intensivbett. Symbolbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Auf den Intensivstationen auch in Deutschland werden immer öfter junge Corona-Patienten behandelt. Das habe sich bereits in Italien gezeigt, sagte Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie der Schwabinger Klinik in München. "Auch ein junger Patient ist nicht gefeit davor, einen schweren Verlauf zu haben", warnte er.



Die jüngsten Covid-19-Patienten mit Symptomen waren demnach Anfang 20. Sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen seien alle Altersgruppen vertreten.