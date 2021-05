Oft sind Ängste nicht so konkret. Gerade in der Corona-Zeit haben viele diffuse Sorgen im Hinterkopf. Wenn man Ängste loswerden möchte, dann ist laut Windscheid der Weg durch die Angst der richtige. Es hilft laut dem Psychologen sich im ersten Schritt zu fragen: Wovor habe ich konkret Angst? Man muss die Angst greifbar machen, sie packen und den Nebel loswerden, der oft drumherum ist. Dabei ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein.



Im zweiten Schritt sollte man die Angst annehmen, ohne sich dafür zu verurteilen. "Es macht keinen Sinn die Ängste zu bewerten oder als sinnlos hinzustellen, denn Gefühle sind Realität", so Windscheid. Es gilt, die Angst anzunehmen und sich den Dingen zu stellen. So abschreckend die Angst auch ist, wenn man sie durchfühlt und zulässt, lässt sie nach.