Ein mysteriöser Fall aus Halle in Sachsen-Anhalt macht deutlich, wie tückisch das Coronavirus ist - und wirft gleichzeitig die Frage auf, wie ansteckend auch Geimpfte noch sein können. Was war passiert? Eine gegen Corona geimpfte Person wurde im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle routinemäßig auf Corona getestet. Die Klinik möchte keine Angaben machen, ob es sich in dem Fall um einen Mann oder eine Frau handelt, auch nicht, ob Patient oder Mitarbeiter.