Wenn die Gesellschaft rechtlich gesehen in Geimpfte und Nicht-Geimpfte geteilt wird, sollte das für einen möglichst kurzen Zeitraum so sein, betont Staatsrechtler Thiele: "Wir müssen möglichst schnell allen Personen in der Bevölkerung ein Impfangebot machen. Dafür muss Deutschland mehr Tempo beim Impfen machen."