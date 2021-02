Im Oktober hat uns die zweite Welle ziemlich erwischt. Das bedeutete für mich: jede Woche Überstunden. Inzwischen sind es seit Oktober rund 200. Glücklicherweise sind die Fallzahlen in Schleswig-Holstein nicht so hoch wie in Sachsen oder Bayern. Denn auch wir arbeiten zum Teil an der Belastungsgrenze. Aber ich will mich nicht beklagen, denn in Krankenhäusern ist die Lage sicherlich noch angespannter.