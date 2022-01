Wie schnell ein Fall bearbeitet wird, kann auch davon abhängen, wo man arbeitet. Stark ausgelastete Gesundheitsämter wie in Bremen oder Berlin gehen inzwischen dazu über, sich auf bestimmte Berufsgruppen bei der Nachverfolgung zu fokussieren. "In der aktuellen Lage konzentrieren sich die Gesundheitsämter in ihren Ermittlungen auf die erkrankten Personen, die mit vulnerablen Gruppen Kontakt haben, vorrangig also im medizinisch-pflegerischen Bereich tätig sind", so die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit zu ZDFheute.