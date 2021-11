Die Lage in Gibraltar ist kaum vergleichbar mit der in Staaten wie Deutschland. Das britische Überseegebiet an der südlichen Spitze der iberischen Halbinsel hat rund 33.700 Einwohner. Bereits wenige Infektionscluster, etwa in einem Betrieb oder in einer Schule, können dafür sorgen, dass die Inzidenz rasant nach oben schnellt - dann aber auch wieder rapide abnimmt.