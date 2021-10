Totimpfstoff bedeutet, dass die im Impfstoff enthaltenen Erreger oder Erreger-Bestandteile abgetötet wurden, also keine Infektion mehr auslösen können. Die Immunreaktion des Körpers findet dennoch statt. Die Impfungen könnten somit am gleichen Tag, zum Beispiel in den rechten und linken Oberarm erfolgen, so Dänschel weiter. "Für die Patientinnen und Patienten wie auch für uns Hausärztinnen und Hausärzte bedeutet diese parallele Impfung eine enorme Erleichterung, auch, da ein weiterer Impftermin vermieden werden kann."