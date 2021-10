Zum anderen ist nicht sicher, ob die Grippe-Impfstoffe in dieser Saison ideal gegen die Viren wirken. In der Regel beobachtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Verbreitung von Influenzaviren im jeweils anderen Teil der Welt, um die Zusammensetzung des Impfstoffs zu planen. Für Europa wird also die Entwicklung in der südlichen Hemisphäre untersucht. Da die Grippe aber weltweit kaum ausgeprägt war, könnte es ein sogenanntes "missmatch" geben, das heißt, die Impfung schützt vor Virenstämmen, die gar nicht in allzu großer Zahl zirkulieren.