Die Zahl der Schüler in England, die in der Pandemie wegen Selbstisolation nicht am Unterricht teilnehmen, ist in den vergangenen Wochen massiv gestiegen. Die Zahl hatte sich innerhalb von zwei Wochen von Mitte Juni bis Anfang Juli mehr als verdoppelt. Daher soll nun die Pflicht zur Selbstisolation auf die Schüler beschränkt werden, die selbst positiv getestet wurden, sagte Bildungsminister Gavin Williamson.