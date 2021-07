Das Robert-Koch-Institut (RKI) setzt auf eine hohe Impfquote bis Herbst. Eine Modellrechnung zeigt, wie viel Impfschutz bis dahin benötigt wird, um die Inzidenzen niedrig zu halten und eine ausgeprägte "vierte Welle" zu verhindern. Demnach bliebe die Inzidenz unter 100, wenn eine Impfquote von 85 Prozent bei den zwölf bis 59-Jährigen erreicht werde. Liege die Quote nur bei 65 Prozent, wäre die Inzidenz bei knapp unter 400 - so hoch wie noch nie in Deutschland.