Frei: "Kein Platz für Impfneid"

Die Bundesregierung will noch in dieser Woche eine Verordnung auf den Weg bringen, die Lockerungen für Geimpfte vorsieht. Die Grundrechte seien jedem Menschen gegeben, der Staat müsse eine Einschränkung begründen, sagte Frei. Wenn diese Begründung nicht mehr greife, müssten Einschränkungen zurückgenommen werden. Die Diskussion darum fände er "sehr schwierig". Eine "Gleichbehandlung in der Ungleichbehandlung" wäre nicht angezeigt.