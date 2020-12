"Europa ist von entscheidender Bedeutung", sagte Guo in einer Videobotschaft am 15. Juni. "Die Himalaya-Farmen sind Botschaften des Neuen Bundesstaats China in den jeweiligen Regionen und Ländern." "Neuer Bundesstaat China" ist der Name einer Fantasieregierung, die Guo nach dem Sturz der kommunistischen Diktatur in China errichten möchte.