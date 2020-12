In dem betroffenen Gesundheitsministerium waren Kaspersky zufolge am 27. Oktober zwei Windows-Server "mit einer Malware kompromittiert" worden. Dabei handele es sich um die Schadsoftware "wAgent". Die Analyse dieser Software ergab, dass "dasselbe Infektionsschema genutzt wurde wie bei der Schadsoftware, die die 'Lazarus-Gruppe' bei vergangenen Attacken verwendete", heißt es in dem Bericht.