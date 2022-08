Lockdown für Reisende : Gestrandet auf Hainan

Auf Hainan sind nun in vielen Hotels Restaurants, Pools und Gemeinschaftsräume mit Flatterband abgesperrt. In manchen dürfen die Gäste ihre Zimmer nicht verlassen. In anderen können die Touristen ihr Essen im Speisesaal abholen und mit aufs Zimmer nehmen. In wieder anderen können sie sich frei bewegen. Am Strand liegen: erlaubt. Ins Wasser gehen: verboten.