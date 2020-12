Zentral sei nun eine vorzeitige Schließung der Schulen ab 14. Dezember 2020. Damit würden wichtige Infektionsherde nicht mehr zum Infektionsgeschehen beitragen. In Schulen und am Arbeitsplatz sei eine Regulierung mitunter sogar relevanter als bei Familienfeiern an den Weihnachtsfeiertagen, so der Experte. Bei privaten Zusammenkünften sieht Meyer-Hermann eine andere Gefahr, die vor allem die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen betreffe: