Diese Situation habe man "erschreckend genau vorhergesagt", sagt DIVI-Präsident Marx. Etwa 1,5 bis 3 Prozent der Infizierten landen auf einer Intensivstation. Allein die am Freitag gemeldeten über 25.000 neuen Fälle bringen also etwa 375 Kranke in die Kliniken. In der Spitze könnten so bis zu 5.800 Menschen Behandlung in Intensivstationen benötigen. Eigentlich müsste ein Lockdown verhängt werden, so der DIVI-Präsident. Und das möglichst schnell. Ob und wann das passiert, ist aber äußerst fraglich.