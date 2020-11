Hepa-Filter können Aerosole herausfiltern. In Flugzeugen funktioniert das so: Verbrauchte Kabinenluft wird in Lüftungsschlitze zwischen dem Kabinenboden und den Wänden gesogen, gereinigt und anschließend mit Frischluft von draußen vermischt. Durch Düsen an der Decke strömt die vermischte Luft zurück in die Kabine. So soll ein senkrechter Luftstrom zwischen Düse an der Decke und den Abluftsystemen am Boden entstehen.