Die Bundesregierung hatte Portugal bereits zuvor zum Hochrisikogebiet erklärt und verhängte am Freitag für das Land eine Einreisesperre, die zunächst bis zum 17. Februar gilt. Die Corona-Lage in Portugal ist nach Worten von Ministerpräsident António Costa "sehr schlimm". Am Samstag wurden in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Corona-Tote registriert. Gemessen an der Bevölkerungszahl gehören diese Werte nach Berechnungen von internationalen Organisationen zu den höchsten Werten weltweit. Auf Deutschland hochgerechnet wären das rund 130.000 Infektionen und mehr als 2.300 Tote binnen 24 Stunden.