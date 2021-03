Brasilien hat erstmals mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag registriert. Das ist der höchste Stand der Infektionen seit dem Beginn der Pandemie. Das Gesundheitsministerium in Brasilia meldete 100.158 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Insgesamt haben sich im größten Land Lateinamerikas mehr als 12,3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.