Ganz anders als in Hof sieht es derzeit in Memmingen aus. Die Stadt hat momentan die höchste 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Doch die Suche nach den Ursachen für die hohen Fallzahlen gestaltet sich äußerst schwierig. Liegt es möglicherweise am Industriestandort mit den metallverarbeitenden Betrieben, die wenig Jobs in Home Office bereithalten?