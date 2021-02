Homeoffice als "ergonomische Katastrophe"

Da die Corona-Inzidenz vielerorts immer noch zu hoch ist und neue Corona-Varianten sich verbreiten, gilt weiterhin die Devise Homeoffice. Viele Arbeitnehmer*innen sitzen nun bereits seit zehn Monaten zwischen Zeitungen und Kaffeetassen am heimischen Küchentisch, loten mit Familienmitgliedern oder den Mitbewohner*innen aus, wer am nächsten am Router sitzen darf und die Hoheit über den größten Bildschirm hat.