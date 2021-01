Deker: Das kommt sehr stark darauf an, ob es eine vertragliche Vereinbarung gibt über Homeoffice oder auch eine betriebliche Vereinbarung oder eine tarifvertragliche Einigung in dem Betrieb, in dem ich arbeite. Grundsätzlich ist es aber so: Wenn es das nicht gibt, kann der Arbeitgeber mich eigentlich nicht dazu zwingen, von Zuhause aus zu arbeiten. Rein theoretisch denkbar sind extreme Ausnahmefälle, in denen zum Beispiel wegen der Pandemie keinen einzigen Arbeitsplatz in dem Unternehmen gibt, wo man risikofrei arbeiten kann. Und dann wäre es theoretisch denkbar, dass ich mal für ein, zwei Tage nach Hause geschickt werde.