Was die Angst vor einer Corona-Infektion am Arbeitsplatz vielleicht verringern kann: Es gibt weiterhin Fürsorgepflichten des Arbeitgebers. Die Arbeitgeber müssen weiterhin für Infektionsschutz am Arbeitsplatz sorgen. Die Arbeitnehmer sind trotz der neuen Lockerungen also nicht schutzlos am Arbeitsplatz.