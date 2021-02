Die erste Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler, die morgens in die Grundschule in Grunbach kommen, heißt: Händewaschen. Derzeit gibt es drei Gruppen in der Notbetreuung, die um 8:30 Uhr startet. Lehrerin Viktoria Palmer, ein Schulsozialarbeiter und eine weitere Lehrerin teilen sich die Aufsicht.