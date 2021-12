Die Anthropologin Heidi Larson leitet das "Vaccine Confidence Project" an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. "In Europa haben wir eine Zunahme an alternativen Behandlungsmethoden wie Naturheilkunde und Homöopathie beobachtet. (…) Die Menschheit scheint sich in Wellen wissenschaftlich weiterzuentwickeln, um dann wieder zu Urinstinkten zurückzukehren", sagte Larson dem Wissenschaftsportal "Horizon". "Das kann bedeuten, Wissenschaft und Medizin abzulehnen und Natur und Religion zu bevorzugen."