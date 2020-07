Der Landkreis in Nordbayern weist aktuell 51 Corona-Fälle auf und liegt damit knapp über dem Grenzwert für Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Hofer Landrat Oliver Bär teilt auf der Kreis-Website mit, dass "sich das Virus ausschließlich in Großfamilien verbreitet hat". Alle positiv Getesteten seien in Quarantäne.