SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Modellprojekte für mehr Lockerungen in der Pandemie zum derzeitigen Zeitpunkt für falsch. Die Notbremse müsse jetzt im exponentiellen Wachstum noch zwei Wochen lang konsequent durchgezogen werden, sagte der Epidemiologe am Donnerstag in der ZDF-Sendung "maybrit illner".