Das Bundesgesundheitsministerium hatte vom Impfstoffhersteller Johnson & Johnson eine Nachlieferung fehlender Corona-Impfdosen im Juli gefordert. Zusätzlich zu bereits eingeplanten Lieferungen soll in der kommenden Woche eine Million Dosen von Johnson & Johnson an die Impfzentren der Länder sowie an Arztpraxen und Betriebsärzte gehen.