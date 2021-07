In Hamburg sollen mobile Teams zu mehreren Aktionen ausrücken, wie ein Sprecher der Gesundheitsbehörde der dpa sagte. Geplant sind ab Ende Juli Impfangebote für bis zu 40.000 Sozialleistungsbezieher - die Impfungen laufen dann auch wohnortnah am Jobcenter-Standort. Geplant seien parallel Impfangebote in Bürgerhäusern und in weiteren Schritten in Elternschulen, Kirchen oder Moscheen.