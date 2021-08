Bayern plant derzeit keine großangelegten Impfaktionen an den Schulen. "Impfen ist eine individuelle Entscheidung und keine Voraussetzung für den Schulbesuch", hieß es aus dem Kultusministerium. Impfungen fänden grundsätzlich in den Impfzentren und in Hausarztpraxen statt. In Einzelfällen könne es aber auch zu Impfaktionen an Schulen kommen, wenn Kommunen, Schulen und Impfzentren dies wünschten und untereinander koordinierten.