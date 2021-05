Impfung ab 12: Stiko warnt vor Hast

In den USA, in Kanada und in weiteren Ländern ist es schon so weit: Dort ist der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ab 12 Jahren zugelassen. Und bei uns? Die EU-Arzneimittelbehörde EMA zumindest stellt eine Entscheidung noch im Mai in Aussicht; Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hofft, dass bis Ende der Sommerferien allen 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot gemacht werden kann. Allerdings: Die Ständige Impfkommission und auch Kinder- und Jugendärzte sehen das skeptisch.