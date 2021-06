Mit dem, was sie an Impfstoff pro Woche bekommt, kann sie etwa 90 Menschen impfen. Rund 120 stehen auf ihrer Warteliste, die sich ständig erneuert. Problematisch für Steinicke und viele andere Praxen: Sie hätten keine wirkliche Planbarkeit, da sie nicht wissen, wie viel Impfstoff in der nächsten Woche zur Verfügung steht.