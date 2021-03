... ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universitätsmedizin Mainz. Dort ist er Vorsitzender des klinischen Ethikkomitees. In der Corona-Pandemie leitet er zudem den Ethikbeirat zu den Corona-Schutzimpfungen des Landes Rheinland-Pfalz. Dort wird etwa die praktische Umsetzung der Stiko-Impfempfehlungen beraten. Auch können sich Bürgerinnen und Bürger an diesen Beirat wenden, um mit einem begründeten Einzelfallantrag in der Impfreihenfolge höher priorisiert zu werden.

Bildquelle: Peter Pulkowski