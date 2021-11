Doch es gibt auch Maßnahmen, die bereits gelten - aber vielerorts nur halbherzig oder gar nicht umgesetzt werden. Beispiel: 3G- beziehungsweise 2G-Regelungen. Wer in ein Flugzeug steigt, an einer Großveranstaltung teilnehmen oder in einem Restaurant essen gehen will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Kontrollieren müssen das in der Regel die Fluggesellschaften, die Veranstalter oder Gastronomen - bei der Einreise nach Deutschland soll die Bundespolizei die Impfnachweise kontrollieren.