Seit Tagen gibt es Streit in der EU über den geplanten digitalen Impfpass. Strittig war vor allem die Frage, ob Impfpass-Inhaber noch in Quarantäne müssen. Die Entscheidung darüber wollten sich einige Mitgliedsländer nicht aus der Hand nehmen lassen. Jetzt gibt es eine Einigung in Brüssel.