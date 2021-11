Auch die Police Benevolent Association (PBA), eine Gewerkschaft, die rund 55.000 aktive und pensionierte Beamte vertritt, wehrte sich gegen die Impfpflicht. Sie reichte am 25. Oktober eine Klage am obersten Gerichtshof gegen die Stadtverwaltung ein, in der sie auf ihr "Recht auf körperliche Unversehrtheit" beharrte. Die Klage wurde jedoch abgelehnt. Grundsätzlich geht es den Gewerkschaften zum einen um eine Verlängerung der Frist und zum anderen um ihr Recht, eine freie Entscheidung treffen zu können.