Der Campus an der George Washington University in Washington D.C. ist voller Menschen. Es ist Vormittag, das neue Semester ist gerade mal drei Tage alt. Studierende sitzen in Grüppchen in der Sonne, trinken Kaffee, arbeiten an ihren Laptops. Nur die Masken, meistens unters Kinn gezogen oder lose am Armgelenk, erinnern noch an die Corona-Pandemie.