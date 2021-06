Trotz der generellen Öffnung der Corona-Impfungen für alle an diesem Montag halten einige Bundesländer in ihren Impfzentren am Vorrang für Risikogruppen fest. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern soll die Priorisierung dort vorerst bestehen bleiben. In Bremen und dem Saarland arbeiten die Impfzentren die Vorranglisten zunächst weiter ab. In den übrigen Ländern endet auch in den Impfzentren die bisherige Impfreihenfolge.