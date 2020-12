Der Impfstoff des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer muss normalerweise bei minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Für kürzere Zeiträume sei aber auch eine geringere Kühlung unschädlich, so das Unternehmen. In den Kühlboxen sollen weniger als acht Grad Celsius herrschen. An Tag eins der Impfkampagne sind bislang nur in Bayern Probleme mit der Kühlung des Impfstoffs bekannt geworden.