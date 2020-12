Briten genehmigen AstraZeneca-Impfstoff

In Großbritannien wird der Weg frei für einen zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Kontrollbehörde für Medikamente und Gesundheitsprodukte ließ das Mittel des Herstellers AstraZeneca und der Universität Oxford per Notfallzulassung auf den Markt, wie die britische Regierung am Mittwoch mitteilte.