Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca hat mit seinem Impfstoff ein massives Imageproblem. Das Vakzin liegt in so manchen Impfzentren wie Blei in den Regalen, Impftermine verfallen - denn viele Menschen in Deutschland wollen sich Astrazeneca nicht spritzen lassen, aus Furcht vor massiven Nebenwirkungen und wegen geringerer Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Impfstoffen. Sind die Bedenken gerechtfertigt? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.